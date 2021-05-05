Конкурс на отлов бездомных животных вновь объявлен в Нижнем Тагиле

Новый конкурс на отлов и содержание бездомных собак на 2,4 млн рублей в конце апреля объявила администрация Нижнего Тагила. Подрядчик, который будет отлавливать безнадзорных животных до конца июля 2021 года, должен определиться 20 мая.
Согласно документам, отлов и содержание одной особи обойдется местному бюджету в 4 тысячи 90 рублей. Самая дорогостоящая строка контракта — это кастрация или стерилизация (2 243 рубля).
Напомним, в 2021 году городской приют для бродячих собак и служба отлова бродячих животных могут появиться в Нижнем Тагиле. Планируется создание 150 мест для содержания безнадзорных собак.