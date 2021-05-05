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После дождей в Нижний Тагил придет сухая и теплая погода

5 мая 2021, 06:07
Фото: Евгения Гаева
После дождей 5 и 6 мая в Нижний Тагил к концу недели придет сухая и теплая погода, которая по долгосрочным прогнозам синоптиков задержится до середины мая.

По данным Gismeteo, в Нижнем Тагиле 5 и 6 мая местами пройдут небольшие дожди. К четвергу температура воздуха опустится до +8 градусов днем и +2 ночью, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Однако уже в пятницу, 7 мая западный ветер стихнет, а столбики термометров поднимутся +18 градусов, ночью в низинах возможны заморозки.

В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду — до +22 днем и +6 ночью. Тепло по долгосрочным прогнозам метеорологических служб установится в Нижнем Тагиле вплоть до конца следующей недели.

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