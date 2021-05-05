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Прохожие растянули одеяло для спасения стоявшей на окне бабушки в Екатеринбурге

5 мая 2021, 14:40
Фото: 1mediainvest.ru
Бабушку, которая вылезла на карниз окна на третьем этаже, спасли в Екатеринбурге.

Инцидент произошел во второй половине дня, 5 мая, в районе Вторчермета. По словам очевидца происходящего, он увидел, как пожилая женщина хочет спрыгнуть с окна. Тогда мужчина начал собирать других уральцев, чтобы крепче удержать растянутое одеяло.

Вижу, что у бабушки нет сил и она вот-вот сорвется с карниза. Не прошло трех минут, как услышал сирены машины ППС, а за ней следом — две пожарные машины,рассказал свидетель изданию Е1.

В результате помощь свердловчан с одеялом не потребовалось, поскольку пенсионерку вернули в квартиру спасатели. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения вскрыли дверь специальными инструментами и затянули женщину внутрь, после чего передали ее бригаде медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Екатеринбурге 11-летняя девочка вылезла на карниз высотки, чтобы спастись от пожара, произошедшего на последнем этаже многоквартирного дома.

Из-за пожара 11-летняя девочка выбралась на карниз на 17 этаже в Екатеринбурге
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