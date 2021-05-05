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Роскомнадзор пригрозил новыми штрафами Twitter и Facebook за отказ удалить контент

5 мая 2021, 11:55
Фото: 1Mediainvest.ru
Роскомнадзор подал в суд на Google, Facebook и Twitter за отказ удалять запрещенный контент.

Речь идет о 11 направленных суд административных материалах по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), , пишет ТАСС со ссылкой на мировой суд Москвы.

Шесть из производств относятся к Twitter, а пять к Google и Facebook. О каком именно контенте идет речь не сообщается.

Напомним, 2 апреля сообщалось, как Twitter был оштрафован на 6,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение. Штрафы на суммы 3,2 и 3,3 миллионов рублей были выписаны мировым судьей Таганского района Москвы.

Тwitter оштрафован на 6,5 миллионов рублей за неудаление информации
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#Штрафы#Facebook#Google#Роскомнадзор#Twitter#Происшествия
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