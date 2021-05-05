Роскомнадзор пригрозил новыми штрафами Twitter и Facebook за отказ удалить контент

Речь идет о 11 направленных суд административных материалах по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), , пишет ТАСС со ссылкой на мировой суд Москвы.