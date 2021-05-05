Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми

Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца-наркомана. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу: мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около 40 различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы.