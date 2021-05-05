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Встречали сотни тагильчан: ретро-поезд из США времен ВОВ приехал в Нижний Тагил

5 мая 2021, 10:35
Фото: TagilCity.ru
Поезд времен Великой Отечественной войны сделал остановку в Нижнем Тагиле. На мероприятие пришли сотни тагильчан.
Фото: TagilCity.ru

Тагильчане расположились на платформах и на пешеходном мосту. Сначала было продублировано сообщение 22 июня 1941 года о нападении Германии на СССР.

Затем были зачитаны письма военнослужащих, присланные с фронта, исполнены песни и танцы времен войны.

Женщины устроили импровизированную пашню, изображая девиз «Всё для фронта, всё для Победы!».

Затем под звуки оркестра прибыл поезд. Тагильчанки махали ему руками и платочками.

После остановки была объявлена минута памяти, после чего была растянута георгиевская лента, напротив одного из вагонов.

Фото: TagilCity.ru

Жителям раздавали газеты начала 40-х годов, в которых писали о войне и Красной армии.

Фото: TagilCity.ru

В медицинском вагоне гражданам показали, в каких условиях оказывалась первая помощь раненым и больным на войне. В нем располагаются койки и операционный стол.

Фото: TagilCity.ru

Дети осмотрели паровоз, побывали в теплушке и рассматривали орудие, расположенное на открытом вагоне-платформе. Взрослых без детей не пускали в вагоны.

Фото: TagilCity.ru

Красиво и замечательно всё сделали. Очень много народа, все улыбаются и танцуют, рассказала TagilCity.ru одна из тагильчанок.

После сценок и осмотра вагонов начался праздничный концерт, по окончанию которого поезд двинется дальше по маршруту.

Напомним, исторический эшелон в честь 76-й годовщины Победы пройдет через несколько городов Свердловской области. Мероприятие организовано «Свердловской железной дорогой». 5 мая ретропоезд сделает остановки в Кушве на станции Гороблагодатская и в Нижнем Тагиле. Возглавил праздничный эшелон раритетный паровоз Еа-3113, выпущенный в США в 1944 году. В СССР было поставлено порядка 2 тысяч таких машин, способных разогнаться до 55 километров в час.

Ретропаровоз из США времен войны сделает остановку в Нижнем Тагиле 5 мая
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