«Вышел с работы и пропал»: в Екатеринбурге начались поиски сотрудника «Уралмашзавода»

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратились родные Геннадия Дмитриевича. Полиция, в свою очередь, подключила к поискам добровольцев — поисковый отряд «Прорыв». Волонтеры прямо сейчас выясняют во сколько ушел с работы сотрудник «Уралмашзавода» и в какую сторону направился, а также обзванивают больницы, так как есть информация, что у мужчины есть проблемы с сердцем.