«Вышел с работы и пропал»: в Екатеринбурге начались поиски сотрудника «Уралмашзавода»

Вторые сутки в Екатеринбурге разыскивают Сенокосова Геннадия Дмитриевича. По словам родственников, мужчина ведет здоровый образ жизни и раньше никогда не пропадал, сообщает Е1.
С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратились родные Геннадия Дмитриевича. Полиция, в свою очередь, подключила к поискам добровольцев — поисковый отряд «Прорыв». Волонтеры прямо сейчас выясняют во сколько ушел с работы сотрудник «Уралмашзавода» и в какую сторону направился, а также обзванивают больницы, так как есть информация, что у мужчины есть проблемы с сердцем.
Как рассказали волонтерам и полицейским родные пропавшего мужчины, он живет в поселке Северка и добирается до дома либо через ж/д вокзал, либо на попутках.
Приметы Геннадия Дмитриевича Сенокосова: худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, глаза карие, волосы черные, носит очки в черной оправе. В день пропажи был одет в кожаную коричневую куртку и синие джинсы, черно-серые кроссовки и черную кепку.
Если вы знаете о местонахождении Геннадия Сенокосова или владеете информацией об обстоятельствах его пропажи, сообщите в полицию по линии 02 или в ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20.
Напомним, с 23 апреля под Новоуральском в Свердловской области разыскивают 83-летнего рыбака-любителя. Перед пропажей он звонил родным и сообщил, что собирается домой.