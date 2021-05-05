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«Вышел с работы и пропал»: в Екатеринбурге начались поиски сотрудника «Уралмашзавода»

5 мая 2021, 03:53
Фото: Яндекс.Карты
Поиски 61-летнего сотрудника «Уралмашзавода», который бесследно пропал, выйдя с работы 3 мая, начались в Екатеринбурге. К поискам подключились полиция и волонтеры.

Вторые сутки в Екатеринбурге разыскивают Сенокосова Геннадия Дмитриевича. По словам родственников, мужчина ведет здоровый образ жизни и раньше никогда не пропадал, сообщает Е1.

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратились родные Геннадия Дмитриевича. Полиция, в свою очередь, подключила к поискам добровольцев — поисковый отряд «Прорыв». Волонтеры прямо сейчас выясняют во сколько ушел с работы сотрудник «Уралмашзавода» и в какую сторону направился, а также обзванивают больницы, так как есть информация, что у мужчины есть проблемы с сердцем.

Как рассказали волонтерам и полицейским родные пропавшего мужчины, он живет в поселке Северка и добирается до дома либо через ж/д вокзал, либо на попутках.

Приметы Геннадия Дмитриевича Сенокосова: худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, глаза карие, волосы черные, носит очки в черной оправе. В день пропажи был одет в кожаную коричневую куртку и синие джинсы, черно-серые кроссовки и черную кепку.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Если вы знаете о местонахождении Геннадия Сенокосова или владеете информацией об обстоятельствах его пропажи, сообщите в полицию по линии 02 или в ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20.

Напомним, с 23 апреля под Новоуральском в Свердловской области разыскивают 83-летнего рыбака-любителя. Перед пропажей он звонил родным и сообщил, что собирается домой.

Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области
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