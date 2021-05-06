Изменился график трамваев в Нижнем Тагиле из-за репетиции парада

Рейсы по маршруту № 17, запланированные на 19.05 и 20.35 отправятся от «Уралвагонзавода» на ГГМ с задержкой в 10 минут, а рейсы на 17.58 и 19.27 выедут на 10-20 минут раньше назначенного времени.