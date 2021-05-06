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Posted 6 мая 2021, 12:30

Published 6 мая 2021, 12:30

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Изменился график трамваев в Нижнем Тагиле из-за репетиции парада

6 мая 2021, 12:30
6 мая изменился график движения трамваев, в связи с репетицией парада ко Дню Победы.

Изменения коснутся временного промежутка 6 мая от 17.30 до 21.00.

Маршрут № 12 направится от Пихтовых гор до микрорайона Приречный.

Изменятся маршруты № 2, 15 и 17. Они поедут через Выю и Красный Камень. Также будет перенаправлен маршрут № 3.

Рейсы по маршруту № 17, запланированные на 19.05 и 20.35 отправятся от «Уралвагонзавода» на ГГМ с задержкой в 10 минут, а рейсы на 17.58 и 19.27 выедут на 10-20 минут раньше назначенного времени.

Напомним, из-за репетиции парада 6 мая в Нижнем Тагиле будут перекрыты проспект Ленина (от улицы Первомайской до проспекта Мира) и улица Пархоменко (от улицы Горошникова до проспекта Ленина).

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