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Пассажир умер на борту самолета Москва — Екатеринбург

6 мая 2021, 05:59
Фото: 1mediainvest.ru
Пассажир умер на борту самолета «Аэрофлота» на рейсе Москва — Екатеринбург. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Перми.

Экстренную посадку самолет «Аэрофлота» совершил ночью 5 мая в пермском аэропорту Большое Савино, сообщает Е1.

Известно, что на борту стало плохо пожилому пассажиру. К моменту приземления 72-летний мужчина скончался. Его смерть констатировали медики, прибывшие в аэропорт.

Тело забрали, а борт продолжил движение. Самолет приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50, сообщили изданию в пресс-службе пермского аэропорта.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет из-за того, что одному из пассажиров рейса Москва — Новосибирск стало плохо во время полета.

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#Смерть#Пассажир#Пермь#Самолет#Аэропорт#Аэрофлот#Общество#Происшествия
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