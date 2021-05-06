Трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга

Напомним, 22 апреля толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга. На видео с места происшествия видно, как человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.