Трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга

Все нападения, а известно как минимум о трех подобных инцидентах, произошли в районе улиц Красноармейская — Малышева — Луначарского — Энгельса. А последнее избиение случилось вечером 4 мая, сообщает Е1.
В данный момент один из пострадавших в больнице, он уверяет, что не запомнил лиц хулиганов.
Другой пострадавший узнал троицу, запугивающую прохожих у ТЦ «Антей», на видео, которое в конце апреля было опубликовано общественником Дмитрием Москвиным.
Меня немного замесили дальше по Энгельса, на перекрестке с Белинского, неделей ранее. Примерно в час ночи, рассказал молодой человек изданию.
Он отметил, что не получил серьезных травм и потому не стал обращаться в полицию.
В данный момент в УМВД России по Екатеринбургу проверяют информацию о нападениях и устанавливают личности хулиганов.
Напомним, 22 апреля толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга. На видео с места происшествия видно, как человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.