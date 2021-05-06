Возложены венки погибшим в ВОВ работникам НТИИМ в Нижнем Тагиле

57 работников предприятия не вернулись с войны из ушедших на фронт 399 человек. Их имена запечатлены на памятнике погибшим на фронтах войны. За годы ВОВ во время испытаний на полигоне было произведено более 500 тысяч выстрелов, собрано более одного миллиона боеприпасов. В это время на предприятии трудились свыше одной тысячи человек. Почти все получили медали «За доблестный труд».