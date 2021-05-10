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Posted 10 мая 2021, 16:23

Published 10 мая 2021, 16:23

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

ДТП с Lexus и смог от пожаров. Итоги дня в Свердловской области

10 мая 2021, 16:23
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 мая.

Водитель и пассажирка из автомобиля Lexus были госпитализированы из-за ДТП, произошедшего на улице Алтайская на Вагонке в Нижинем Тагиле. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. По информации отдела пропаганды ГИБДД, 30-летняя женщина-водитель Kia Rio не предоставила преимущества движению автомобилю Lexus. В результате столкновения водитель японской иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом носа. Также госпитализирована пассажирка автомобиля с перелом ребер.

Предприниматели Екатеринбурга пытаются спасти банк «Нейва» от банкротства. Они собирают подписи под коллективной петицией в Центробанк РФ. На сегодняшний день собрано уже порядка ста подписей бизнесменов, выступающих против банкротства финансового учреждения. По словам юриста, после майских праздников будет гарантированно набрано 10% кредиторов, на счетах которых было больше 1,4 миллиона рублей.

Свердловчане пожаловались на запах гари и смога 9 мая вечером и 10 мая утром. Запах едкого смога отметили жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом в регионе действует метеорологическое предупреждение по лесным пожарам. По данным УГМС, 10 мая местами на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости по региональной шкале. В МЧС отмечали, что пожары не могли стать причиной смога, однако позже департамент информационной политики региона губернатора сообщил, что смог пришел в Екатеринбург от лесных пожаров в Курганской области. В Нижнем Тагиле причиной смога СМИ назвали пожар под Камышловым. УГМС так и не объявили о выбросах вредных веществ в воздух.

Предварительно установлено, что три человека погибли в ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом из-за столкновения с отечественной легковушки с фургоном. В результате у «Лады» оторвало крышу. Смертельная авария с участием «Лады» и фургона произошла 10 мая на ЕКАДе недалеко от поворота на озеро Чусовое. На месте работали все спецслужбы, сотрудники ГИБДД устанавливали обстоятельства происшествия.

Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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