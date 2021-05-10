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Posted 10 мая 2021, 11:41

Published 10 мая 2021, 11:41

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Два ребенка и три взрослых пострадали в лобовом ДТП в Екатеринбурге

10 мая 2021, 11:41
Два ребенка и три взрослых пострадали в ДТП на улице Высоцкого в Екатеринбурге. Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с Mazda 3.

Авария, в которое пострадали сразу пять человек, в том числе женщина — водитель и двое ее детей — мальчика 1 и 3 лет, случилась у дома № 58 на улице Высоцкого вечером 9 мая.

Водитель Hyundai Accent ехал со стороны улицы Малышева, пошел на обгон и, выехав на «встречку», столкнулся с Mazda 3, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

В ДТП пострадали также водитель и пассажир Hyundai.

Водительница Mazda доставлена в 36 городскую больницу, а ее сыновья, которые находились в момент аварии в детских креслах, с предварительным диагнозом СГМ, ЗЧМТ были направлены для обследования ДГБ № 9.

Напомним, 8 мая водитель и пассажирка автомобиля Lexus были госпитализированы после ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Авто#ГИБДД#Лобовое столкновение#Екатеринбург
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