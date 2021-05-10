Галограмму уральского разведчика Кузнецова можно увидеть на открывшейся выставке

Posted 10 мая 2021, 08:35
Published 10 мая 2021, 08:35
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Посетить ее можно на площадке исторического парка «Россия — моя история», там представлены документы из архива, последний из которых был рассекречен в мае 2021 года.
Кузнецов — человек, который сегодня по праву считается разведчиком номер один в мире, цитирует ТАСС мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
Он отметил, что мультимедийный формат выставки привлечет молодежь и детей. Так, на стенах находятся специальные сенсоры, прикоснувшись к которым посетители могут узнать факты из биографии Кузнецова. На выставке есть образцы портативной рации для азбуки Морзе, а также множество других интерактивных элементов.
Кроме того, на выставке представлена голограмма самого разведчика, которая в течение 18 минут рассказывает гостям о его жизни. Роль Кузнецова играет актер Павел Зелинский.
В годы Великой Отечественной войны, Николай Кузнецов был заброшен в тыл к немцам на Украину в качестве обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Уралец собирал информацию у германских офицеров и передавал в СССР. В марте 1944 года разведчик погиб в бою с украинскими националистами, ему посмертно присвоено звание героя Советского Союза за мужество и героизм.
Напомним, в Екатеринбурге в сентябре 2020 года в историческом парке «Россия — моя история» в честь дня воинской славы России была открыта мультимедийная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.