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Posted 11 мая 2021, 03:54

Published 11 мая 2021, 03:54

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и получил удар током

11 мая 2021, 03:54
29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и, проигнорировав инструкции работников ж\д станции, как безопасно спуститься, получил удар током.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный» около полудня в понедельник, 10 мая, сообщает Е1.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, а потому не прислушался к советам работников железной дороги о том, как безопасно слезть, и схватился за провод. От удара током он получил ожоги 10% тела, а также перелом правой ноги.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пострадавший оказался жителем Сортировки.

Предположительно он был в состоянии опьянения, пока непонятно, наркотического или алкогольного, — это станет ясно после медосвидетельствования, рассказали изданию в МВД.

Напомним, 9 мая мужчина чуть не утонул в реке Исеть в Екатеринбурге. Он захотел поплавать, но в результате начал тонуть. Его вытащил товарищ, с которым пострадавший отдыхал в одной компании.

#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Провода#Железная дорога#Сортировка#Екатеринбург
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