3,1 млн заплатит «Водоканал-НТ» за прочистку колодцев в Нижнем Тагиле

Также не допускается выход сточных вод и их попадание на рельеф. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Все применяемые материалы должны быть новыми. Их качество должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами.