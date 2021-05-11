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Posted 11 мая 2021, 16:07

Published 11 мая 2021, 16:07

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

3,1 млн заплатит «Водоканал-НТ» за прочистку колодцев в Нижнем Тагиле

11 мая 2021, 16:07
Аукцион по поиску подрядчика на прочистку колодцев в Нижнем Тагиле на сумму 3,1 миллиона рублей объявил «Водоканал-НТ».

Заявки от подрядчиков принимаются до 19 мая 2021 года. Максимальная начальная цена контракта составляет 3,1 миллиона рублей.

Согласно техзадания, подрядчик должен выполнить работы по прочистке сетей канализации без остановки действующих канализационных коллекторов. Отмечается, что при этом должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды.

Также не допускается выход сточных вод и их попадание на рельеф. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Все применяемые материалы должны быть новыми. Их качество должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами.

Работы должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня заключения договора по адресам:

  • ул. Липовый тракт, 5,7,9;
  • Выйская, 68;
  • Космонавтов, 32,28,29Б, 9,39;
  • Высокогорская, 29,41,38,40;
  • Аганичева, 12;
  • Черемшанская, 18;
  • Лебяжинская, 5,30,32;
  • Красноармейская, 117,137,163/40,123,119;
  • Фрунзе, 34,36,54,56;
  • Тагильская, 6;
  • Оплетина, 12,14,14/3;
  • Краснознаменная, 51,43;
  • Ермака, 37,53;
  • Зерновая, 12;
  • Черных, 42;
  • Некрасова, 1,8;
  • Быкова, 23,18;
  • Дружинина, 33,35,60,98,100;
  • Черноисточинское ш., 50,24;
  • Тагилстроевская, 1Б;
  • Октябрьский пр-т, 4;
  • К.Либкнехта, 23,29;
  • Восточный пр., 7,9,13,14,4,6;
  • Пархоменко, 124,131;
  • Жуковского, 29,31,5;
  • Победы, 39Б;
  • Октябрьской рев., 57;
  • К.Маркса, 7;
  • Первомайская, 52А, 72;
  • Циолковского, 2/3,43,45,23;
  • Учительская, 28;
  • Красноармейская, 70,78;
  • Пархоменко, 36;
  • Ленина, 73;
  • Мира, 40.

Договор считается заключенным со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

Напомним, за затопленные подвалы в отношении «Водоканал- НТ» возбуждено уголовное дело. Проверка выявила факты бездействия учреждения: не исполнялись договорные обязательства по сохранению дворов и домов, а также своевременного реагирования на заявки и жалобы тагильчан.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Закупки#ООО "Водоканал-НТ"#Колодцы
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