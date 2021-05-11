tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2021, 14:19

Published 11 мая 2021, 14:19

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка

11 мая 2021, 14:19
Следователи СКР проведут проверку в Свердловском онкологическом диспансере, где жительнице Екатеринбурга Дарье Антроповой полгода ставили неверный диагноз.

В мае 2019 года у девушки образовалась шишка в ягодичной области, снимки указывали на то, что это опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре свердловчане назначили курсы химиотерапии, однако опухоль выросла в полтора раза. Позже стало известно, что у Дарьи экстраскелетная саркома Юинга. Полгода ее лечили по ложному диагнозу.

В июне 2020 года мужу девушки сказали, что ее не спасти. Дарья умерла в вагоне поезда. По мнению супруга, Дарью можно было бы спасти, если бы врачи поставили верный диагноз, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, специалисты из Екатеринбурга предложили девушке ампутировать ногу, однако в частной клинике Москвы за ее лечение готовы были взяться — стоимость всего курса обошлась бы девушке в миллион рублей.

Материалы по теме
Пожар возник в здании онкологического диспансера в Екатеринбурге
#Общество#Новости УрФО#Проверка#Онкология#СКР#Диагноз#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика