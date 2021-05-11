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Posted 11 мая 2021, 03:36

Published 11 мая 2021, 03:36

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Предупреждение о пожарах продлено в Свердловской области

11 мая 2021, 03:36
Предупреждение о пожарах в Свердловской области продлили на ближайшие три дня. В регионе ожидается сухая погода, способствующая высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

В МЧС продлили предупреждение о пожарах на 11 — 14 мая, так как по данным метеорологов в Свердловской области сохранится сухая погода, со средними дневными температурами до +25-30 градусов. В связи с этим в ведомстве отмечают, что риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения значительно повышается и необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем.

Спасатели напомнили, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, который полностью запрещает использование открытого огня.

Напомним, 9 и 10 мая жители Свердловской области задыхались от запаха гари и смога из-за бушующих лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, в регионе бушевало шесть лесных пожаров на площади более чем 2,6 тысячи гектаров.

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#Общество#Свердловская область#Предупреждение#Пожары в Свердловской области
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