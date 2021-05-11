Предупреждение о пожарах продлено в Свердловской области

В МЧС продлили предупреждение о пожарах на 11 — 14 мая, так как по данным метеорологов в Свердловской области сохранится сухая погода, со средними дневными температурами до +25-30 градусов. В связи с этим в ведомстве отмечают, что риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения значительно повышается и необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем.