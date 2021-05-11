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Posted 11 мая 2021, 10:13

Published 11 мая 2021, 10:13

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Проверки пройдут в свердловских школах из-за стрельбы в Казани

11 мая 2021, 10:13
Два свердловских министерства проверят школы региона после гибели педагога и детей из-за стрельбы в Казани.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству общественной безопасности и Минобразования организовать проверки в образовательных учреждениях региона. Мероприятия будут проведены при взаимодействии с ведомствами и главами муниципалитетов.

Кроме того, глава региона выразил соболезнования родным погибших в казанской школе.

Это трагедия для всей страны. Мы все испытали потрясения и боль. Всем потерпевшим желаю скорейшего исцеления, сказал губернатор.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в Казани произошел взрыв и раздались выстрелы. 11 человек погибли. Педагог и восемь школьников скончались от ранений, двое несовершеннолетних разбились, выпрыгнув в окно. По подозрению в теракте был задержан 19-летний подозреваемый. Еще 32 пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Школы
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