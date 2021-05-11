Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел вечером 11 мая. Предварительная информация гласит, что один автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора. В ДТП пострадали пять взрослых и двое детей, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Также в ГИБДД подтвердили, что все пострадавшие являются пешеходами.