Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

Posted 11 мая 2021, 17:06
Published 11 мая 2021, 17:06
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Инцидент произошел вечером 11 мая. Предварительная информация гласит, что один автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора. В ДТП пострадали пять взрослых и двое детей, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Также в ГИБДД подтвердили, что все пострадавшие являются пешеходами.
7-летний ребенок получил ушиб колена, а 11-летнний — сотрясение головного мозга тяжелой степени. Обоих несовершеннолетних врачи доставили в детскую городскую больницу № 9. Другая пострадавшая — пенсионерка 1 941 года рождения, получившая черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, и мужчина 1 988 года рождения. У него перелом ноги и черепно-мозговая травма.
На одной из фотографии с места событий можно увидеть, что из-под иномарки торчит электронный самокат. Также сотрудники скорой медицинской помощи на улице помогают пострадавшим.
На данный момент движение на проспекте Ленина затруднено.
Напомним, В ДТП с микроавтобусом, которое произошло на трассе Екатеринбург-Курган, погибли пять человек, в том числе ребенок.