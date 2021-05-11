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Posted 11 мая 2021, 17:06

Published 11 мая 2021, 17:06

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

11 мая 2021, 17:06
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. В результате одна из машин вылетела на тротуар.

Инцидент произошел вечером 11 мая. Предварительная информация гласит, что один автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора. В ДТП пострадали пять взрослых и двое детей, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Также в ГИБДД подтвердили, что все пострадавшие являются пешеходами.

7-летний ребенок получил ушиб колена, а 11-летнний — сотрясение головного мозга тяжелой степени. Обоих несовершеннолетних врачи доставили в детскую городскую больницу № 9. Другая пострадавшая — пенсионерка 1 941 года рождения, получившая черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, и мужчина 1 988 года рождения. У него перелом ноги и черепно-мозговая травма.

На одной из фотографии с места событий можно увидеть, что из-под иномарки торчит электронный самокат. Также сотрудники скорой медицинской помощи на улице помогают пострадавшим.

На данный момент движение на проспекте Ленина затруднено.

Напомним, В ДТП с микроавтобусом, которое произошло на трассе Екатеринбург-Курган, погибли пять человек, в том числе ребенок.

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