Свердловский таксист похитил дочь и увез ее в Казань

Posted 11 мая 2021, 10:18
Published 11 мая 2021, 10:18
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
В августе 2020 года первоуральский суд постановил, что девочка должна жить с бывшей женой таксиста, однако мужчина в середине марта 2021 обманным путем похитил ребенка и увез в Казань.
40-летний мужчина выходил на связь с полицией Татарстана и пояснил стражам порядка, что мать девочки не давала ему видеться с собственной дочерью, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
В данный момент в следственном отделе СКР города Асбеста возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека», фигурантом которого является отец двухлетней девочки.
Точное местонахождение ребенка до сих пор неизвестно.
Напомним, в конце апреля бывший зэк похитил 8-летнего мальчика и сутки удерживал его в заброшке в Красноярске. Позже выяснилось, что мужчина пытался склонить ребенка к совместному проживанию, однако в этом не было сексуального подтекста.