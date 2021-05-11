За похищение арбитражного управляющего перед судом предстанут четыре уральца

В ноябре 2019 года тому же обвиняемому 1986 года рождения стало известно, что у одного из арбитражных управляющих имеются векселя банка на сумму не менее 34 миллионов рублей. 28 ноября 2019 года исполнители похитили мужчину и на протяжении нескольких дней перемещали его по городу. В результате злоумышленники похитили векселя на сумму 25 миллионов рублей, а также сняли с банковской карты потерпевшего около 2 миллионов рублей. 2 декабря 2019 года они высадили мужчину в поселке Садовый. Его тело было обнаружено на следующий день.