Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые установили, что у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение, в результате чего лесовоз улетел в кювет и опрокинулся, рассказали в областной Госавтоинспекции.