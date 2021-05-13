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Posted 13 мая 2021, 04:17

Published 13 мая 2021, 04:17

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

13 мая 2021, 04:17
Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом в ночь с 12 на 13 мая. У автомобиля лопнуло колесо во время движения.

ДТП произошло на 211 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, недалеко от кафе «Акрополь», сообщает Е1. В момент аварии бревна, которыми был загружен автомобиль, раскатились по всей дороге.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые установили, что у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение, в результате чего лесовоз улетел в кювет и опрокинулся, рассказали в областной Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел, сообщили в ГИБДД.

Напомним, вечером 10 мая из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем.

#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Грузовик#Опрокидывание
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