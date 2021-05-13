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Posted 13 мая 2021, 05:33

Published 13 мая 2021, 05:33

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Свалки в водоохранной зоне реки Вилюй обнаружены в Горноуральском городском округе

13 мая 2021, 05:33
На берегу реки Вилюй отдыхающие регулярно оставляют мусор. Водоохранная зона у объекта при этом не определена - на территории не установлены информирующие знаки. Река находится в поселке Вилюй в Горноуральском городском округе под Нижним Тагилом.

На территории берега в нескольких местах разбросаны твердые бытовые отходы, которые оставляют после себя местные жители и отдыхающие туристы. На берегу Вилюя лежат пустые бутылки из-под алкогольных напитков, целлофановые пакеты, банки из-под консервов, а где-то даже оборудованы специальные лавочки и обеденный стол для проведения застольных мероприятий.

Фактически люди, которые скидывают мусор на этой территории, нарушают природоохранное законодательство. Однако на берегу реки Вилюй даже не обозначена водоохранная зона. По федеральному закону на территории берега должны быть установлены информирующие знаки, определяющие границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос водных объектов. Но такие знаки редакция TagilCity.ru в нескольких местах вдоль берега, где чаще всего бывают отдыхающие, не нашла.

Чтобы выяснить, почему в водоохранной зоне отсутствуют соответствующие знаки и в какие сроки устранят обнаруженные свалки, редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру.

Поселок Вилюй находится в Горноуральском городском округе в 27 километрах от Нижнего Тагила. Он расположен на реке Вилюй, которая в 500 метрах ниже по течению образует пруд.

#ГГО и пригород#Эксклюзив#Здоровье#Вода#Мусор#Река#Горноуральский городской округ#Свалка
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