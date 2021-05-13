Свалки в водоохранной зоне реки Вилюй обнаружены в Горноуральском городском округе

Фактически люди, которые скидывают мусор на этой территории, нарушают природоохранное законодательство. Однако на берегу реки Вилюй даже не обозначена водоохранная зона. По федеральному закону на территории берега должны быть установлены информирующие знаки, определяющие границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос водных объектов. Но такие знаки редакция TagilCity.ru в нескольких местах вдоль берега, где чаще всего бывают отдыхающие, не нашла.