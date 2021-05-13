Свердловский турист погиб в Горном Алтае

Posted 13 мая 2021, 11:15
Published 13 мая 2021, 11:15
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Трагедия произошла во время прохождения сложного порога на реке Чулышман на Алтае в среду, 12 мая, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС республики.
Во время речного похода один из катамаранов перевернулся, а пассажир не смог забраться на плавстредство и утонул. Из воды мужчину достали товарищи, однако реанимационные действия не помогли.
Известно, что погибший — 36 летний житель Нижней Салды, который был опытным туристом и кандидатом в мастера спорта по водному туризму.
Туристическую группу из 12 человек, которая, как положено, зарегистрировалась в МЧС и оставила свои координаты, вел Виктор Величков из нижнетагильского туристического клуба «Азимут».
В данный момент на месте происшествия работают следователи.
Напомним, шестерых из семи российских туристов, которые попросили помощи спасателей утром 12 мая, нашли в горах Абхазии. Поиски еще одного участника похода продолжаются.