tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2021, 11:15

Published 13 мая 2021, 11:15

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Свердловский турист погиб в Горном Алтае

13 мая 2021, 11:15
Во время сплава по горной реке на Алтае утонул свердловский турист. Группу вел мастер спорта из турклуба «Азимут» Нижнего Тагила.

Трагедия произошла во время прохождения сложного порога на реке Чулышман на Алтае в среду, 12 мая, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС республики.

Во время речного похода один из катамаранов перевернулся, а пассажир не смог забраться на плавстредство и утонул. Из воды мужчину достали товарищи, однако реанимационные действия не помогли.

Известно, что погибший — 36 летний житель Нижней Салды, который был опытным туристом и кандидатом в мастера спорта по водному туризму.

Туристическую группу из 12 человек, которая, как положено, зарегистрировалась в МЧС и оставила свои координаты, вел Виктор Величков из нижнетагильского туристического клуба «Азимут».

В данный момент на месте происшествия работают следователи.

Напомним, шестерых из семи российских туристов, которые попросили помощи спасателей утром 12 мая, нашли в горах Абхазии. Поиски еще одного участника похода продолжаются.

Материалы по теме
Эксперты назвали самые опасные регионы в России для туризмаТуристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)В горах Абхазии потерялись туристы из Нижнего Тагила (видео)
#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Гибель#Туристы#Сплав#Алтай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика