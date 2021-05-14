Дополнительные рейсы трамваев выпущены на линию в Нижнем Тагиле

Posted 14 мая 2021, 06:19
Published 14 мая 2021, 06:19
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
По результатам мониторинга пассажиропотока, проведенного специалистами МУП «Тагильский трамвай» после закрытия путепровода на улице Циолковского, принято решение об увеличении количества рейсов по направлению «ГГМ — центр — УВЗ» с 14 мая.
С этой пятницы по рабочим дням в часы пик временно добавляются рейсы по маршруту № 17: «УВЗ — пр. Ленина — ГГМ» за счет двух трамваев с 3 маршрута.
Дополнительные отправления с ГГМ до УВЗ организованы в утренние часы — в 6.41 и 6.55 по местному времени.
От УВЗ до остановки «Проспект Ленина» — в 8.03 (прямо по проспекта Ленина на драмтеатр), в 8.26 (с Ленина повернет направо на Мира).
От УВЗ на ГГМ — в 16.32 и 16.55.
Во внепиковое время по будням и целый день по выходным трамваи 3 маршрута будут работать по штатному расписанию, сообщается на странице «Тагильский трамвай» в социальной сети «ВКонтакте».
На предприятии отметили, что продолжат уделять особое внимание за обстановкой на указанном направлении и при необходимости примут дополнительные меры к увеличению числа рейсов на нем.
Напомним, ночью 14 мая специалистам аварийной бригады удалось устранить последствия аварии на улице Кулибина и восстановить движение трамваев на Вагонку.