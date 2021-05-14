Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у мужчины нет необходимых разрешительных документов. Он приобрел пиломатериал у компании в Верхней Туре и ехал в сторону границы, чтобы вернуться домой. В процессе разбирательств оперуполномоченный ОЭБ и ПК объяснил, что мужчина нарушил требование по статье 8.28.1 КоАП РФ (Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней). В связи с этим должен быть составлен административный протокол, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.