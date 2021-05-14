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Posted 14 мая 2021, 14:51

Published 14 мая 2021, 14:51

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Иностранец за взятку хотел вывезти незаконно вырубленный лес в Нижнем Тагиле

14 мая 2021, 14:51
В апреле сотрудники уральского ГИБДД остановили грузовой автомобиль, перевозивший древесину. Как выяснилось, водитель делает это незаконно. Для того, чтобы избежать штрафа, 30-летний уроженец одной из бывших союзных республик решил «договориться» с оперативниками.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у мужчины нет необходимых разрешительных документов. Он приобрел пиломатериал у компании в Верхней Туре и ехал в сторону границы, чтобы вернуться домой. В процессе разбирательств оперуполномоченный ОЭБ и ПК объяснил, что мужчина нарушил требование по статье 8.28.1 КоАП РФ (Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней). В связи с этим должен быть составлен административный протокол, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

В служебном автомобиле мужчина неоднократно предлагал полицейскому «договориться». В результате он выложил перед стражем порядка 12,5 тысячи рублей. От взятки сотрудник правоохранительных органов отказался и сообщил в дежурную часть. Теперь водителю грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до восьми лет по статье 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу).

Напомним, в Екатеринбурге 35-летний старший лейтенант и 23-летний стажер подозреваются во взяточничестве и превышении должностных полномочий ради продажи конструктора.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Уголовное дело#Взятка#Статья
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