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Posted 15 мая 2021, 10:31

Published 15 мая 2021, 10:31

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Не ездить далеко в жару попросила водителей ГИБДД Екатеринбурга

15 мая 2021, 10:31
В ГИБДД Екатеринбурга попросили водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за установившейся аномальной жары.

Автолюбителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если это все же необходимо, то надо проверить электронику и кондиционер. Аккумулятор, тоже должен быть исправен, чтобы не «закипел» от температуры.

Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, в итоге повышается риск уснуть за рулем. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент нечаянно выехать на встречку, пишет Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Также рекомендуется брать с собой прохладные напитки, на парковке оставлять транспорт в тени, перед поездкой проветривать салон.

Кроме того, отмечается, что внутри нельзя оставлять без присмотра детей и домашних животных. Если самочувствие ухудшится, нужно остановиться на обочине, а затем обратиться за помощью к другим участникам движения или позвонить по номеру 112.

Напомним, в Нижнем Тагиле 15 и 16 мая объявлено экстренное предупреждение из-за жары до 37 градусов.

Экстренное предупреждение из-за жары 37 градусов объявлено в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Новости УрФО#ГИБДД#Жара#Предупреждение#Екатеринбург
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