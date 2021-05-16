Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая

Posted 16 мая 2021, 13:23
Published 16 мая 2021, 13:23
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +31 градус и юго-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду.
В Нижнем Тагиле действует предупреждение II степени об НМУ для рассеивания примесей в воздухе. Оно продлится до вечера 17 мая.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.