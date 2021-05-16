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Posted 16 мая 2021, 13:23

Published 16 мая 2021, 13:23

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая

16 мая 2021, 13:23
Сюжет
Выбросы
16 мая при замерах воздуха на центральной площади у Современника в Нижнем Тагиле газоанализатор не показал превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей. На момент замеров на центральной улице города проходил забег, в котором приняли участие сотрудники градообразующих предприятий.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +31 градус и юго-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду.

В Нижнем Тагиле действует предупреждение II степени об НМУ для рассеивания примесей в воздухе. Оно продлится до вечера 17 мая.

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Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Температура воздуха#Воздух#Выбросы#Замеры
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