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Posted 17 мая 2021, 08:44

Published 17 мая 2021, 08:44

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин

17 мая 2021, 08:44
Кандидатуру нового прокурора Свердловской области вынес на рассмотрение Совета Федерации президент РФ Владимир Путин.

Возглавить свердловской ведомство может Борис Александрович Крылов, в данный момент занимающий пост зампрокурора Новосибирской области. Кандидатура государственного советника юстиции третьего класса будет рассмотрена во вторник, 18 мая.

Согласно информации с официального сайта прокуратуры, он награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры РФ».

Напомним, прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку в начале марта 2021 года. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он занимал должность с 2011 года.

#Общество#Владимир Путин#Прокуратура#Свердловская область#Прокурор
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