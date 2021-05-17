Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин

Напомним, прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку в начале марта 2021 года. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он занимал должность с 2011 года.