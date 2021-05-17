Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин

Posted 17 мая 2021, 08:44
Published 17 мая 2021, 08:44
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Возглавить свердловской ведомство может Борис Александрович Крылов, в данный момент занимающий пост зампрокурора Новосибирской области. Кандидатура государственного советника юстиции третьего класса будет рассмотрена во вторник, 18 мая.
Согласно информации с официального сайта прокуратуры, он награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры РФ».
Напомним, прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку в начале марта 2021 года. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он занимал должность с 2011 года.