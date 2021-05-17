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Posted 17 мая 2021, 05:01

Published 17 мая 2021, 05:01

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Отсутствие водоснабжения в поселке под Асбестом проверят прокуратура

17 мая 2021, 05:01
После того, как жители поселка Красноармейский под Асбестом пожаловались СМИ на отсутствие холодного водоснабжения в ряде домов, в прокуратуре организовали проверку.

Причиной отсутствия надлежащего водоснабжения на верхних этажах некоторых мноногоквартирных домов стало повышение объема водозабора в частном секторе, из-за чего снизился напор воды.

Как сообщили городской прокуратуре в управлении сельскими населенными пунктами поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского ГО, вчера утром, 16 мая, холодная вода вновь появилась в жилых домах.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности администрации муниципалитета и ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами надлежащего качества, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалистам ведомства предстоит установить, в течение какого времени у жителей домов в свердловском поселке отсутствовало холодное водоснабжение, а также что предпринималось администрацией муниципалитета и был ли организован подвоз воды.

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, без воды во время аномальной жары остались 500 человек в поселке Красноармейский под Асбестом. Местное население неоднократно обращалась в органы самоуправления Асбестовского ГО, но никаких мер не последовало.

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#Общество#Проверка#Свердловская область#Асбест#Водоснабжение#Прокурорская проверка
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