Информацию об аресте имущества опровергли в компании «Мотив»

Posted 18 мая 2021, 05:08
Published 18 мая 2021, 05:08
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
В компании заявили, что общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, передает «КП-Екатеринбург».
В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам, прокомментировали в пресс-службе «Мотива».
Напомним, ранее сообщалось, что имущество компании «Мотив» по решению суда арестовали за уклонение от уплаты налогов и фиктивные сделки, а в офисах оператора сотовой связи прошли обыски.