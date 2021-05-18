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Posted 18 мая 2021, 05:08

Published 18 мая 2021, 05:08

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Информацию об аресте имущества опровергли в компании «Мотив»

18 мая 2021, 05:08
Информацию об аресте имущества компании сотовой связи и его генерального директора опровергли в «Мотиве».

В компании заявили, что общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, передает «КП-Екатеринбург».

В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам, прокомментировали в пресс-службе «Мотива».

Напомним, ранее сообщалось, что имущество компании «Мотив» по решению суда арестовали за уклонение от уплаты налогов и фиктивные сделки, а в офисах оператора сотовой связи прошли обыски.

#Общество#Опровержение#Сотовый оператор
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