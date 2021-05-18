Металлоинвест опубликовал Единый отчет за год — «Эволюция современной металлургии»

Мы второй год готовим отчет в едином формате, что отражает интегрированность принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы Компании. Концепция отчета соответствует нашей миссии: быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. В этом году мы значительно продвинулись с точки зрения повышения прозрачности бизнеса и полноты раскрытия информации. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые,подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.