tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2021, 14:28

Published 18 мая 2021, 14:28

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома

18 мая 2021, 14:28
Пожар случился в садовом товариществе под Екатеринбургом. Там на территории СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте вспыхнули дома. Были обнаружены два трупа.

Инцидент случился днем 18 мая. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К 14.40 открытое горение было ликвидировано. Тушением возгорания занимались 4 единицы техники и 17 пожарных, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Теперь обстоятельства гибели устанавливает следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Для того, чтобы определить точную причину смерти граждан, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Также устанавливается причина возгорания, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Погибшими оказались пожилые местные жители 1934 и 1935 годов рождения. Их тела повредил огонь. Отмечается, что в коллективном саду пенсионеры проживали с мая по октябрь.

По имеющимся данным, это ЧП не связано с криминалом,подчеркнул глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.

Материалы по теме
14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под ЕкатеринбургомБаня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске
#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Валерий Горелых#Сады#СК РФ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика