Найдено два трупа: на Чусовском тракте под Екатеринбургом сгорели дома

Пожар случился в садовом товариществе под Екатеринбургом. Там на территории СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте вспыхнули дома. Были обнаружены два трупа.

Инцидент случился днем 18 мая. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К 14.40 открытое горение было ликвидировано. Тушением возгорания занимались 4 единицы техники и 17 пожарных, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Теперь обстоятельства гибели устанавливает следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Для того, чтобы определить точную причину смерти граждан, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Также устанавливается причина возгорания, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Погибшими оказались пожилые местные жители 1934 и 1935 годов рождения. Их тела повредил огонь. Отмечается, что в коллективном саду пенсионеры проживали с мая по октябрь. По имеющимся данным, это ЧП не связано с криминалом,подчеркнул глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом. Материалы по теме 14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске