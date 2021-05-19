До -1 градуса опустится температура в Свердловской области

Однако прохладная погода будет лишь одну ночь. 20 мая, во второй половине дня, столбики термометров покажут до +24…+29 градусов. 21 мая прогнозируется ночью +9…+14 градусов, днем — до +31 градуса. 21 и 22 мая также возможны грозы.