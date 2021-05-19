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Posted 19 мая 2021, 16:48

Published 19 мая 2021, 16:48

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Из-за резонансных ДТП глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры

19 мая 2021, 16:48
Врио начальника управления ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры. Это связано с нарушениями в сфере профилактики ДТП.

Отмечается, что в первом квартале текущего года возросло количество ДТП: на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также увеличилось число погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуроры организовали плановую проверку областного УГИБДД с целью проверить реализацию полномочий в профилактике ДТП. В результате прокуратура внесла представление главе Госавтоинспекции. Требуется устранить выявленные нарушения.

Также перед начальником ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым был поставлен вопрос об увеличении числа постов ДПС в центральной части Екатеринбурга.

Напомним, 16 мая две иномарки врезались у ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. В результате столкновения одна из машин отлетела в толпу. Среди пострадавших — беременная девушка и ее годовалая дочка.

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#Общество#ДТП#Свердловская область#Массовое дтп#Представление#Екатеринбург
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