Из-за резонансных ДТП глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры

Posted 19 мая 2021, 16:48
Published 19 мая 2021, 16:48
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Отмечается, что в первом квартале текущего года возросло количество ДТП: на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также увеличилось число погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуроры организовали плановую проверку областного УГИБДД с целью проверить реализацию полномочий в профилактике ДТП. В результате прокуратура внесла представление главе Госавтоинспекции. Требуется устранить выявленные нарушения.
Также перед начальником ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым был поставлен вопрос об увеличении числа постов ДПС в центральной части Екатеринбурга.
Напомним, 16 мая две иномарки врезались у ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. В результате столкновения одна из машин отлетела в толпу. Среди пострадавших — беременная девушка и ее годовалая дочка.