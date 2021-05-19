Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку

Posted 19 мая 2021, 10:31
Published 19 мая 2021, 10:31
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Густой столб дыма, поднимающийся в воздух из-за лесного пожара вблизи поселка Полевой, заметили не только жители Екатеринбурга, но и Кольцово, а также других близлежащих населенных пунктов.
В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта. Расстояние до ближайшего населенного пункта от места возгорания - всего один километр.
Однако в пресс-службе МЧС уверяют, что принимаются все меры по локализации пожара.
Проведена опашка, проложена минерализованная полоса, угрозы населенному пункту нет. Спрогнозировать, сколько времени займет тушение пожара, пока сложно, рассказали в ведомстве E1.RU.
Напомним, 17 мая из-за задымления и нулевой видимости в результате лесного пожара было перекрыто движение по Тюменскому тракту.