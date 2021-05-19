Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку

В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта. Расстояние до ближайшего населенного пункта от места возгорания - всего один километр.