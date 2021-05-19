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Posted 19 мая 2021, 10:31

Published 19 мая 2021, 10:31

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку

19 мая 2021, 10:31
Лесной пожар, разбушевавшийся под Екатеринбургом утром в среду, 19 мая вплотную приблизился к жилому поселку. В МЧС уверяют, что угрозы населенному пункту нет.

Густой столб дыма, поднимающийся в воздух из-за лесного пожара вблизи поселка Полевой, заметили не только жители Екатеринбурга, но и Кольцово, а также других близлежащих населенных пунктов.

В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта. Расстояние до ближайшего населенного пункта от места возгорания - всего один километр.

Однако в пресс-службе МЧС уверяют, что принимаются все меры по локализации пожара.

Проведена опашка, проложена минерализованная полоса, угрозы населенному пункту нет. Спрогнозировать, сколько времени займет тушение пожара, пока сложно, рассказали в ведомстве E1.RU.

Напомним, 17 мая из-за задымления и нулевой видимости в результате лесного пожара было перекрыто движение по Тюменскому тракту.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Кольцово#Лесной пожар#Стихия#Сельские населенные пункты#Екатеринбург
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