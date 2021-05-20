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Posted 20 мая 2021, 12:05

Published 20 мая 2021, 12:05

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Владимир Путин наградил тагильчанку за трудовые успехи

20 мая 2021, 12:05
Президент РФ Владимир Путин наградил трех жителей Свердловской области за успехи в труде.

За вклад в проведение общественно-значимых мероприятий получили награды главный специалист сектора по работе с ветеранами и семей управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Ольга Ефанова.

В распоряжении главы государства также удостоены поощрений председатель комитета социальной политики мэрии Екатеринбурга Елена Левина и заведующая отделом культуры Новоуральского городского округа Ирина Шаповалова.

Напомним, 17 мая сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова за заслуги перед регионом.

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#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Свердловская область#Награда#Труд
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