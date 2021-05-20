За отказ выдавать удостоверение многодетной семьи засудил чиновников екатеринбуржец

Областной суд посмотрел видеозапись, где я хожу по квартире и снимаю детей, что они живут со мной. Я говорю: «Привет, Настя», она отвечает: «Привет, папа». Это дикость и абсурд, но пришлось сделать эти все вещи, рассказал многодетный отец Е1.