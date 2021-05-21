tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2021, 06:33

Published 21 мая 2021, 06:33

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве

21 мая 2021, 06:33
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве. Он назначен на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Соответствующий документ о назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU.

В апреле 2021 года Алексей Бирюлин покинул пост вице-мэра Екатеринбурга. Ранее он уже работал в областном правительстве — в должности заместителя министра строительства.

Напомним, 22 апреля глава региона Евгений Куйвашев назначил нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков, который находился в должности исполняющего обязанности министра финансов с 24 декабря 2020 года.

Материалы по теме
Вице-мэром Екатеринбурга назначен Рустам Галямов
#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Правительство#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика