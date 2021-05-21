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Posted 21 мая 2021, 06:20

Published 21 мая 2021, 06:20

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Дожди и жара ожидаются в Свердловской области

21 мая 2021, 06:20
Дожди и жара ожидаются в Свердловской области в конце недели. Температура воздуха днем прогреется до +30 градусов, а по ночам возможны осадки.

Особое метеорологическое предупреждение выпустили в Уралгидрометцентре из-за аномальной жары, установившейся на ближайшие несколько дней в Свердловской области.

Синоптики прогнозируют среднесуточные температуры на 7 градусов выше климатической нормы.

В пятницу, 20 мая температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +11. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая столбики термометров будут показывать +26…+28 днем и +14…+16 в ночные часы.

С 23 мая и в начале следующей недели местами на Среднем Урале пройдут дожди.

Жара сохранится в регионе до середины следующей недели, а во вторник, 25 мая ожидаются грозы.

Напомним, 18 мая град размером с куриное яйцо выпал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.

#Общество#Свердловская область#Погода#Жара#Дожди#Май
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