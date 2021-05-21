В столкновении иномарки с двумя грузовиками на Серовском тракте пострадал подросток

Авария, в которой пострадали 50-летняя женщина и 15-летняя девочка — пассажиры Hyundai, произошла на 306 километре Серовского тракте в 16.30 в четверг, 20 мая. По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил стокновение с КАМАЗом, после чего легковушку отбросило на лесовоз MAN. После удара легковой автомобиль опрокинулся и встал на бок.