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Posted 21 мая 2021, 05:51

Published 21 мая 2021, 05:51

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

За ДТП с тремя погибшими жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы

21 мая 2021, 05:51
За ДТП с тремя погибшими жителю Нижнего Тагила, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 15 лет тюрьмы.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 264 УК РФ в отношении 33-летнего тагильчанина, который утром 15 февраля 2020 года устроил массовую аварию под Нижним Тагилом.

Находясь за рулем автомобиля «ЧЕРИ ТИГГО» в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21070». Отечественное авто в свою очередь откинуло на «РЕНО КАПТЮР».

В результате аварии погибли пассажир «ЧЕРИ», а также водитель и пассажир «ВАЗа».

Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд Свердловской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, по факту ДТП, произошедшего 15 февраля на 12-м километре автодороги «Нижний Тагил -Усть-Утка», следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Уголовное дело#Криминал#Массовое дтп#Смертельное дтп
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