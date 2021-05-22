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Posted 22 мая 2021, 06:03

Published 22 мая 2021, 06:03

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика

22 мая 2021, 06:03
Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Ход работ в рамках выездного совещания проконтролировал глава города Владислав Пинаев.

На объекте вместе главой Нижнего Тагила побывал управляющий партнер ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский, который руководит компанией в Москве, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Я был сегодня приятно удивлен увиденным, потому что не ожидал, что за два месяца с моего последнего визита в Нижний Тагил удастся сделать настолько большой объем работ. В конце февраля и начале марта объект имел совершенно другой вид и другое состояние, прокомментировал ход строительства Алексей Афонский.

Он выразил уверенность в том, что уже через месяц этот путепровод может быть завершен, а строительная техника сможет передвигаться вдоль всего объекта уже в октябре.

На совещании были озвучены и вопросы, касающиеся будущей привлекательности этой зоны. Она, по мнению гостя из Москвы, может стать местом, куда тагильчане будут приходить отдыхать, заниматься спортом и любоваться видами, ведь дорога проходит через живописный лесной массив.

Я думаю, мы это тоже воплотим в жизнь, безусловно, сделаем этот объект максимально привлекательным, максимально удобным для горожан и гостей Нижнего Тагила, резюмировал Афонский.

В данный момент работы по строительству моста через Нижнетагильский пруд идут с опережением графика. На основной строительной площадке проекта в 2021 году планируется завершить сборку и надвижку пролетного строения, выполнить опускание на опорные части моста через пруд и приступить к устройству мостового полотна.

Как отметил глава города Владислав Пинаев, основная задача — сдать мост к 300-летию Нижнего Тагила. И сейчас идут переговоры с правительством Свердловской области об увеличении финансирования, чтобы выполнить максимально возможный объем работ.

Этот объект может быть катализатором развития новых районов города, всей транспортной схемы Нижнего Тагила. Кроме этого, в дальнейшем он станет частью другого крупного проекта — Восточного объезда, который позволит снизить количество транзитного грузового транспорта, рассказал Владислав Пинаев.

Напомним, в конце апреля был произведен монтаж балок центрального пролета на мосту через Нижнетагильский пруд. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле сейчас строится на самом деле не один, а три моста.

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#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Строительство#Мост#Владислав Пинаев#Совещание#Тагильский пруд
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