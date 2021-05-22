Свидетели смертельного ДТП у Красногвардейца в Нижнем Тагиле дали показания в суде

Напомним, на предыдущем заседании суда водитель признал свою вину. Само ДТП сучилось 3 октября 2020 года на пересечении улиц Пархоменко - Победы. Пьяный 21-летний водитель на ВАЗ–21093 вылетел на перекресток на красный свет и столкнулся с двумя иномарками. Затем ВАЗ отбросило в забор, где стояла толпа пешеходов. Одна из тагильчанок скончалась в больнице от полученных травм. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УКРФ) и нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.