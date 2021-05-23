Три человека погибли во время пожара в частном доме в Красноуфимске

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших были установлены. Это 32-летний хозяин дома, ранее судимый по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), его 59-летний родственник, судимый по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), части 1 статьи 108 УК РСФСР (Причинение тяжкого вреда здоровью), а также 44-летняя неработающая сожительница родственника. Предварительная информация гласит, что очаг возгорания находился в одной из комнат строения.