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Posted 23 мая 2021, 08:34

Published 23 мая 2021, 08:34

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Водитель «Нивы» погиб в ДТП под Режом

23 мая 2021, 08:34
Водитель отечественного внедорожника погиб на участке автодороги между Невьянском и Режом днем в субботу, 22 мая. Его пассажирка получила травмы, вылетев из машины во время столкновения.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух внедорожников — отечественной «Нивы» и Volkswagen Tiguan произошло в 14.05 на 63 километре автодороги Невьянск — Реж.

Водитель Нивы, который ехал из Режа в сторону села Липовское при осуществлении разворота на автодороге не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Volkswagen Tiguan, который ехал со стороны Невьянска, рассказали в областном ГИБДД Е1.

69-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Вместе с ним в машине находилась 62-летняя женщина. Она вылетела из машины через заднюю дверь, так как не была пристегнута ремнями безопасности. Ее доставили в больницу с различными травмами.

Напомним, вечером 19 мая самосвал протаранил девять автомобилей в Первоуральске. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что его ослепило солнце. В происшествии обошлось без жертв, но пострадала женщина из автомобиля «Логан».

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