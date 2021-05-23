Водитель «Нивы» погиб в ДТП под Режом

69-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Вместе с ним в машине находилась 62-летняя женщина. Она вылетела из машины через заднюю дверь, так как не была пристегнута ремнями безопасности. Ее доставили в больницу с различными травмами.