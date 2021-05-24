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Posted 24 мая 2021, 14:36

Published 24 мая 2021, 14:36

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Сбивший дорожника и устроивший гонки с ГИБДД водитель арестован в Екатеринбурге

24 мая 2021, 14:36
Мера пресечения 22-летнему водителю Volkswagen Golf, который пытался скрыться от ГИБДД и насмерть сбил работника на Егоршинском подходе, избрана в Екатеринбурге.

Житель Богдановича отправлен на два месяца в СИЗО. Об этом ходатайствовали следователи. По их словам, если молодой человек останется на свободе, он может оказать давление на свидетелей или скрываться от следствия.

Однако адвокат подсудимого настаивал на том, что обвиняемый готов приходить по требованию на допросы, а также он хочет возместить нанесенный ущерб семье погибшего. Судья Вера Попова приняла решение, что молодой человек должен остаться под стражей, поскольку после инцидента он продолжил уезжать от автоинспекторов.

Судья Вера Попова по ходатайству сотрудников спецотдела по расследованию ДТП ГУ МВД по Свердловской области арестовала обвиняемого до 19 июля,заявил Е1 глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, ДТП произошло около 03.50 в четверг, 20 мая на улице Новгородцев в Екатеринбурге. Уходя от преследования полиции, водитель Volkswagen Golf насмерть сбил дорожного рабочего на Егоршинском подходе. После столкновения он скрылся с места аварии.

#Общество#Новости УрФО#ДТП#Суд#Судья#Екатеринбург
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