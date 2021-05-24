Свердловчанка предстанет перед судом за изготовление и продажу токсичного алкоголя

Posted 24 мая 2021, 16:41
Published 24 мая 2021, 16:41
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Теперь женщина обвиняется по статье 238 УК РФ (Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Версия следствия гласит, что она продала бутылку неизвестной жидкости, объем которой составил 0,57 литра.
Как выяснилось, в жидкости присутствуют токсичные микропримеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья того, кто ее употребить. Также во время обыска было изъято оборудование для кустарного производства алкоголя.
Дело передано в Красноуфимский районный суд.
Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.