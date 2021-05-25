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Posted 25 мая 2021, 16:47

Published 25 мая 2021, 16:47

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле

25 мая 2021, 16:47
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился вечером 25 мая, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте». По словам очевидцев, столкнулись автомобили «Вольво» и «Шевроле».

На данный момент на месте аварии работают все экстренные службы: сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и МЧС.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что из-за силы удара на боку одной из машин образовалась вмятина.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 19 мая два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. В результате инцидента движение общественного транспорта было приостановлено.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Ильича
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